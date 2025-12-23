Kolda : la réception provisoire de l’école de Saré Diamboulou relance l’espoir des populations déplacées de retour

En marge de la tournée économique du Chef de l’État en Casamance, l’école élémentaire de Saré Diamboulou, dans la commune de Tankanto Escale, a été officiellement réceptionnée provisoirement ce mardi. Une réalisation saluée par les populations de ce village frontalier avec la Guinée-Bissau, longtemps affecté par les conséquences du conflit en Casamance.



D’un coût global de 80 millions de francs CFA, cette infrastructure scolaire flambant neuve a été réalisée par le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA). L’annonce a été faite par la coordonnatrice du programme, Dr Ndèye Marième Samb, lors de la cérémonie de réception.



Le projet comprend la réhabilitation de deux salles de classe, la construction de trois nouvelles salles, un mur de clôture, un bloc administratif, un bloc d’hygiène, ainsi qu’un forage équipé d’un système solaire. Des équipements qui viennent améliorer significativement les conditions d’apprentissage et de travail, tout en renforçant l’accès à l’eau potable pour l’établissement.



Ces réalisations ont été vivement appréciées par les populations locales, qui voient en cette école un symbole de renaissance et de stabilité pour une zone ayant accueilli des populations déplacées puis de retour. Le maire de Tankanto Escale, Boune Omar Dia, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers le PUMA.



Il a rappelé que, outre cette école, le programme a lancé les travaux du poste de santé de Bani Diéga et appuyé récemment la reconstruction de maisons pour les populations revenues dans la localité.



Profitant de la cérémonie, les habitants ont également formulé un plaidoyer appuyé en faveur du désenclavement des villages éloignés de la RN6 estimant que l’amélioration des voies d’accès demeure essentielle pour consolider les acquis en matière d’éducation, de santé et de relance économique.