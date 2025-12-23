CAN 2025 : désigné homme du match, Jackson invite ses coéquipiers à se projeter sur la prochaine rencontre

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 en s’imposant nettement face au Botswana (3-0), lors de la première journée de la phase de groupes. Nicolas Jackson s’est illustré avec un doublé, inscrit aux 40ᵉ et 58ᵉ minutes, avant que Chérif Ndiaye, entré en cours de jeu, ne scelle définitivement la victoire des « Lions ».



Désigné homme du match, l’attaquant Nicolas Jackson a salué la prestation collective de son équipe tout en appelant à rester concentré sur la suite de la compétition.



« Nous sommes satisfaits d’avoir pris ces trois points, mais il faut rapidement se projeter sur le prochain match », a-t-il déclaré mardi à Tanger.



Auteur de deux buts pour cette entrée en lice, Jackson voit dans cette efficacité offensive un signal encourageant, tant sur le plan personnel que collectif, sans pour autant tomber dans l’autosatisfaction.



« Marquer deux buts lors du premier match à la CAN est un bon signe, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons rester focus sur l’importante rencontre de samedi face à la République démocratique du Congo », a souligné l’attaquant du Bayern Munich.‎‎

