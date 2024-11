​#Législatives 2024 : pour les 15.633 bureaux de vote, la CENA a mobilisé plus de 23.000 superviseurs

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Abdoulaye Sylla, s'est rendu ce 17 novembre 2024 à l'école Alphonse Diagne de Guédiawaye pour superviser le déroulement des élections législatives anticipées.

À l'issue de sa visite, il a partagé ses premières impressions : « Le constat principal est que les électeurs votent paisiblement, mais en nombre relativement faible, ce qui est regrettable. Nous espérons qu'avant la fin de la journée, le taux de participation s'améliorera de manière significative. »

Soulignant l'importance capitale de ce scrutin, M. Sylla a rappelé que « voter est un devoir citoyen. Élire nos députés est essentiel, car ce sont eux qui nous représenteront, contrôleront l’action du gouvernement et fourniront les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques. »

Afin d'assurer la transparence du processus électoral, le président de la CENA a précisé que « la Commission a déployé des moyens considérables pour garantir la bonne organisation du scrutin. Avec 15 633 bureaux de vote répartis à travers tout le pays, plus de 23 000 agents de la CENA ont été mobilisés, dont au moins un contrôleur par bureau et un superviseur par centre de vote. »

Abdoulaye Sylla a réaffirmé l’engagement de la CENA à garantir des élections transparentes et sincères. « Les résultats issus de ces élections seront respectés, sans aucune divergence par rapport à l’expression majoritaire des électeurs », a-t-il assuré.

Le président de la CENA a également exhorté les citoyens à se rendre massivement aux urnes avant la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. « Nous appelons tous les électeurs à voter dans la paix et à attendre les résultats dans la sérénité. Le processus est sous contrôle, et nous veillerons à ce que tout se déroule dans le respect de la volonté populaire. »

Le faible taux de participation observé en début de journée reste une préoccupation pour les autorités électorales, qui espèrent un regain d'affluence dans les heures qui suivent.