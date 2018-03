​ Mauritanie : Neuf pêcheurs sénégalais prêts à être expulsés

La promesse d'une signature d’accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie est-elle sincère? Cette question mérite d'être posée si l'on sait que, après avoir expulsé une première vague de pêcheurs au nombre de vingt-quatre (24) la semaine dernière, 14 le jeudi et 10 samedi, la Mauritanie s’apprête à en renvoyer près d’une dizaine.



Ces pêcheurs sont, selon la Rfm qui donne l’information, en situation irrégulière. Certains parmi eux ont été arrêtés près de Nouadhibou, situé à plus de 400 Km au Nord de la capitale de Mauritanie. D’autres, qui devaient passer par la capitale pour rentrer au Sénégal, ont été interpelés à la frontière.