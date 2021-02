​ Propagation de la Covid-19 dans les écoles: le G20 dénonce le non-respect du protocole sanitaire

La pandémie de Covid-19 continue de se propager au Sénégal. Dans les écoles, les cas augmentent puisque le protocole sanitaire n’est pas respecté. 30 % des établissements scolaires manquent d’eau, de masques et de gels, selon le coordinateur national du nouveau cadre des syndicats d’enseignants dénommé G20.



« Il y a encore des problèmes très sérieux. Il y a des manquements criards, il y a des effectifs pléthorique, dans la plupart des établissements, on note des manque d’eau courante. Et dans plus de 30% des établissements, l’insuffisance des masques et autres produits en sont des exemples patents », dénonce Mamadou Mbaye Tamba.



Selon M. Tamba, il a été également noté une organisation catastrophique de la dernière commission d’avancement. « Les gens ont aussi noté l’organisation chaotique de la dernière commission d’avancement. Et nous exigeons qu’une nouvelle commission complémentaire soit organisée dans les meilleurs délais pour que tous ceux-là qui, sont laissés en rate soient pris en compte pour les avancements de classe », a-t-il déclaré.



Toutefois avertis Mamadou Mbaye Tamba au micro de la RFM, « si rien n’est fait, le G20 en appellera à des actions syndicales d’envergure ».