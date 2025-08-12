Magal Touba 2025 : La Gendarmerie mobilise plus de 3 000 hommes et 233 véhicules

Le Magal de Touba rassemble chaque année des millions de fidèles venus du Sénégal et de l’étranger.

Il fait l’objet d’une couverture sécuritaire renforcée dans l’ensemble des zones de compétence de la Gendarmerie à Touba et dans ses environs, précise la même source.

Selon la Division communication et relations publiques (DIVCOM) de la gendarmerie nationale, le dispositif mobilisé comprend 3 158 gendarmes, 233 véhicules, 102 motos, plusieurs moyens de levage et 7 drones.

Il couvre notamment la cité religieuse de Touba et les principaux axes y menant, à savoir l’autoroute de l’Avenir, l’autoroute Ila Touba, la voie ferrée ainsi que les routes nationales 1, 2, 3 et 4.

La Gendarmerie signale un renforcement de la surveillance sur les axes routiers et ferroviaires, avec des équipes dédiées au contrôle des moyens de transport acheminant les pèlerins.

L’Escadrille de drones d’appui de la Légion de gendarmerie aérienne assure, pour sa part, des survols réguliers afin de coordonner les actions au sol, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).

