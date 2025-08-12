Ligue 1 : Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG

"Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé", a expliqué Gianluigi Donnarumma, à qui il restait un an de contrat dans la capitale, alors que le PSG vient de s'offrir les services de Lucas Chevalier, gardien tricolore arrivé du Losc.

"Une décision difficile" pour Enrique



"J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m'avez fait sentir chez moi", poursuit Gianluigi Donnarumma.

"Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense bonheur", ajoute l'Italien, poussé vers la sortie par le PSG. "Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre, je le sais, je ne peux parler qu'en bien de Gianluigi Donnarumma. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs à son poste, et encore mieux comme personne, mais on cherchait un profil différent. C’est toujours difficile ces situations", s'est justifié quelques minutes plus tôt Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, en conférence de presse.

"Ça fait 13 ans que je suis ici, j’ai vu d’autres joueurs vivre la même chose, des cadres importants, qui se sont vus en fin de mercato devoir choisir un autre club. Notre vie est comme ça, le foot est comme ça", a ajouté le capitaine du PSG, Marquinhos. "On le remercie du fond du cœur. Il a fait une saison formidable, on a aussi gagné la Ligue des champions grâce à lui. Je pourrai citer d’autres noms dont le départ m’a fait mal, le sien me fait mal."

Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma y a disputé 161 rencontres avec un palmarès riche à la clé : 4 Ligue 1, 2 Coupe de France, 3 Trophées des champions et la Ligue des champions 2025.

Clap de fin pour un des héros du sacre européen. Moins de trois mois après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, dont il a été l'un des grands artisans, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ du PSG, mardi 12 août, sur son compte Instagram. Pas retenu par Luis Enrique pour disputer la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, mercredi, l'Italien a pris la plume pour dire au revoir aux supporters parisiens, sans préciser sa future destination.