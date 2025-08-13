Effondrement d’un immeuble à Sédhiou : le non-respect des normes de construction mis en cause

Le drame qui a secoué la ville de Sédhiou pourrait trouver son origine dans de graves manquements aux règles élémentaires de construction. C’est, en tout cas, la conclusion provisoire du Gouverneur de région, Diadia Dia, qui s’est rendu sur les lieux du sinistre pour constater l’ampleur des dégâts.

« Les normes de construction n’ont pas été respectées », a déclaré l’autorité administrative, pointant notamment « des problèmes liés au dosage du ciment, à l'utilisation du fer, ainsi qu’au plan de béton armé ».

Autant de lacunes techniques qui, selon lui, fragilisent considérablement la structure des bâtiments et augmentent les risques d’effondrement.

Sur place, les sapeurs-pompiers ont été rejoints par de nombreux habitants mobilisés pour participer aux opérations de secours. Une solidarité populaire que le Gouverneur a tenu à saluer, soulignant l’engagement et la compassion manifestés par les populations venues spontanément prêter main-forte .

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes et éviter que de tels drames ne se reproduisent.