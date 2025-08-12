Liberté provisoire pour Lat Diop : Babacar Ba invite le parquet à ne pas s’opposer

Le Coordonnateur du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a lancé un appel au parquet afin qu’il ne s’oppose pas à la décision de la chambre d’accusation financière accordant une liberté provisoire sous bracelet électronique à Lat Diop.« En référence aux peines alternatives à l’emprisonnement prévues par le code de procédure pénale, j’invite solennellement le procureur à ne pas s’opposer à la décision des juges du fond de la chambre d’accusation financière accordant à M. Lat Diop une liberté provisoire sous bracelet électronique », a écrit Babacar Ba sur X (ex-Twitter).Ce plaidoyer intervient alors que les mesures alternatives à l’incarcération, comme le bracelet électronique, sont de plus en plus envisagées au Sénégal pour désengorger les prisons tout en assurant un suivi judiciaire strict.