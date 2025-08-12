Houle dévastatrice à Bargny : les habitants en détresse, interpellent les autorités

Bargny a été durement touchée par cette houle, laissant derrière elle un véritable paysage de désolation. Une fois encore, les populations côtières subissent la force dévastatrice de l’océan, sans protection ni solution durable.

Dans un message publié sur Facebook, un habitant de Bargny lance un cri d’alarme et interpelle les autorités, notamment le Président de la République, pour qu’elles prennent des mesures urgentes.

“Nous, familles de Bargny, vivons un drame silencieux. Nous perdons nos toits, notre sécurité, notre passé… et peut-être bientôt notre avenir.

Aujourd’hui, je ne demande pas de promesse… je demande des actes.

• Monsieur le Maire de Bargny, soyez notre porte-voix.

• Honorable Saliou Ndione, défendez-nous comme vos propres enfants.

• Monsieur le Ministre de l’Environnement, regardez-nous dans les yeux et dites que vous allez agir.

• Monsieur le Président de la République, sauvez Bargny avant qu’elle ne disparaisse sous vos yeux.

Nous ne voulons pas partir.

Nous voulons juste vivre…

Et voir nos enfants courir sur la plage comme avant”.

Une violente houle a frappé hier, lundi, le littoral de Dakar, affectant particulièrement plusieurs zones. La situation est critique entre Yarakh, Thiaroye-sur-Mer et Bargny.