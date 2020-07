​« Tous les ministres qui ne respectent pas la déclaration de patrimoine doivent être demis de leurs fonctions », Alioune Badara Cissé

« Tous les ministres qui ne respectent pas la déclaration de patrimoine doivent être demis de leurs fonctions ». C'est du moins ce qu'à fait savoir Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République, ce samedi lors d'une cérémonie de don de sang dans les locaux de l’institut.



« L'obligation de transparence, l'obligation de voir que ceux-là qui gèrent nos deniers ne les utilisent pas à des fins personnelles, ceux-là à qui nos deniers sont confiés, nous les connaissons en réalité. Que nous ne leur confions pas nos deniers pour qu'ils se les approprient et s'enrichissent. Nous voulons savoir ce qu'ils pèsent à l'entrée et au sortir de leur mission. C'est le sens dans lequel s'est inscrite cette obligation de faire sa déclaration de patrimoine », a souligné Me Cissé.



Selon Alioune Badara Cissé, la loi donne des orientations contre ceux qui ne le font pas. « L'Ofnac qui reçoit les déclarations de patrimoine n’a pas capacité de sanctionner. Mais informe le président de la République. Celui-ci doit faire un rappel et si des ministres persistent à ne pas faire cette déclaration, il doit les démettre », indique l’ancien ministre des Affaires étrangères.