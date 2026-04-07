​Accident à Kaffrine : le bilan s’alourdit, le chauffeur du camion placé en garde à vue

Le bilan de l'accident survenu, dimanche 5 avril 2026, sur l'axe Boulel–Diout Nguel, dans la région de Kaffrine (centre), s’est alourdi avec le décès de la cinquième personne qui était blessée. Elle a finalement perdu la vie à l'hôpital régional de Kaffrine en raison de ses blessures, passant le nombre de décès à 5.



Le véhicule particulier à bord duquel les cinq passagers se trouvaient avait heurté un camion en panne stationnée sur la chaussée. Le chauffeur du camion a été arrêté et placé en garde à vue par la gendarmerie, selon la Radio Futur Média.