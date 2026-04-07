Politique : Baye Mayoro Diop appelle les ministres à braver l'autorité du Premier ministre

Baye Mayoro Diop, membre de la coalition « Diomaye Président » et Directeur de la coopération décentralisée au Ministère de l'Urbanisme, a une nouvelle fois exprimé son désaccord radical avec la gouvernance du Premier ministre. Après avoir réclamé son limogeage le 4 avril dernier, il s'en prend désormais aux restrictions imposées par le chef du gouvernement concernant les déplacements des ministres à l'étranger.





Sur sa page Facebook, Baye Mayoro Diop a qualifié d'« imposture » la tentative du Premier ministre de contrôler l'agenda international des membres du gouvernement. Selon lui, si le rôle du Premier ministre est de coordonner l'action gouvernementale, cela doit se faire avec « respect et responsabilité », et non sur la base d'« humeurs personnelles » ou de « calculs politiques ».





Allant plus loin dans sa contestation, le responsable politique exhorte les ministres à refuser ce qu'il décrit comme un « diktat » afin de préserver leur « dignité ». Il les incite explicitement à passer outre ces consignes : « Voyagez partout, si l'intérêt national le commande », a-t-il martelé. Cette nouvelle sortie intervient dans un climat de spéculations croissantes sur la cohésion de l'exécutif.

