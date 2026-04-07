Aide à la presse 2025 : le CDEPS dénonce une répartition « illégale » et convoque une conférence de presse ce mercredi

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a critiqué la répartition de l’aide à la presse 2025 qu’il juge « inique et illégale ». Dans un communiqué, son président, Mamadou, Ibra Kane annonce la tenue d’une conférence de presse ce mercredi à 12 heures, à la Maison de la Presse Babacar Touré, dans la salle Alpha Abdallah Sall (7ème étage).



Selon lui, cette rencontre portera sur la répartition du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), pour l’exercice 2025. Le CDEPS compte également revenir sur le « blocage arbitraire » et la « non-distribution illégale de la subvention destinée aux entreprises de presse au titre de l’année 2024.



Le CDEPS entend ainsi exposer les « dysfonctionnements » relevés dans la gestion de ces fonds.

