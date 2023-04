​Affaire Bocar Samba Dieye et la CBAO : l’opérateur économique réclame toujours ces 11 milliards 500 millions de F CFA à la banque

Bocar Samba Dieye ne compte pas reculer d’un iota suite au contentieux qui l’oppose au groupe Attijari ex CBAO. Le célèbre importateur de riz qui risque de ne pas voir la sanction retenue contre la banque par la justice être appliquée a, à nouveau fait face à la presse pour alerter l’opinion nationale et internationale.



Après avoir ‘’gagné toutes les batailles judiciaires’’, l’opérateur économique peine toujours à rentrer dans ses droits. En effet sur cette affaire, ‘’la justice lui avait donné raison et a demandé à ce que la CBAO le dédommage à hauteur de 11 milliards 500 millions de F CFA’’.



« C’est un dossier qui a assez duré. Depuis 2008, les biens de Bocar Samba Dieye ont été saisis par la banque et vendus de manière illégale et la justice a tranché pour demander à ce que la CBAO dédommage Bocar Samba Dieye à hauteur de 11 milliards 500 millions de F CFA. Depuis lors, plusieurs actes d’appel ont été réceptionnés par Bocar Samba Gueye. Parfois même des appels qui ne se justifie même pas. Et qui viennent s’ajouter à d’autres appels qui sont sur place. Parce que depuis la CBAO est en train d’être débouté par la justice, mais il use de stratagèmes pour allonger la procédure », a indiqué Nfamara Ibrahima Cissé Président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif).



Inquiet, par rapport à ce qui va advenir, Bocar Samba Dieye est encore monté au créneau pour alerter. « Pour un même dossier, la banque a eu à produire deux appels successifs. Ce qui ne relève pas du droit. Vous l’avez entendu parler de son inquiétude sur ce dossier. Il interpelle l’Etat du Sénégal, la justice de notre pays et l’opinion national et internationale pour qu’un dénouement soit trouvé sur ce marathon judiciaire qui a connu pratiquement plus de 15 années », martèle -t-il.



Pour rappel, l'affaire opposant Bocar Samba Dieye à Attijari ex CBAO date de 2008. D'après des informations, Attijari avait profité du fait que Bocar Samba Dièye est illettré pour lui faire signer un protocole dans lequel il reconnaissait devoir à la banque de l'argent. Face aux appréhensions de l’homme d’affaires, avant de porter sa signature, Attijari aurait assuré que cette transaction n’aurait aucune incidence financière dommageable pour son client, qu’elle lui permettra même de bénéficier d’avantages. Trois ans plus tard, lors d’une audience d’adjudication, tenue le 9 août 2016, la banque récupère trois immeubles de Bocar Samba Dièye objet des titres fonciers 8403/Gr, 12788/Dg et 9986/Dg. Et considérant que ces immeubles valent 4 milliards de francs CFA, Attijari estimait que l’homme d’affaires lui devait encore 3,166 milliards.