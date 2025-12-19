Saisie record de tramadol à la frontière malienne : deux (02) Nigériens interpellés, 10 510 comprimés saisis

Une opération de contrôle routier menée par un détachement de police dans le secteur frontalier de Moussala (sud-est du Sénégal), le 18 décembre 2025, a abouti à une saisie record et à l'interpellation de deux (2) ressortissants nigériens. Les deux convoyeurs identifiés sous les noms de B. Chafiou, 37 ans et I. Moussa, 22 ans, ont été interceptés vers le poste avancé de Mouran, non loin de la frontière malienne, à bord de deux motos de marque TVS de type 150. A l'issue d'une fouille minutieuse, les policiers ont découvert un stock de 10 510 comprimés de Tramadol, soigneusement dissimulé. Les mis en cause ont été immédiatement appréhendés et conduits au poste de police et ont été placés en garde à vue, en attendant d’être présenté devant le procureur de la République près le tribunal d'instance de Saraya (une localité du sud-est du Sénégal).



Selon les informations du journal L’Observateur, « les premiers éléments de l'enquête ont révélé que cette substance était destinée à alimenter le marché noir sénégalais, où elle est recherchée pour ses effets psychoactifs. »