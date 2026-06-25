​Affaire Ellipse Project : la Chambre d’accusation financière retire le bracelet électronique de Mabintou Diaby

Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, est désormais libre de ses mouvements. La Chambre d’accusation financière a décidé, le 24 juin 2026, de retirer le bracelet électronique qui lui était imposé depuis janvier, après sa sortie de prison.
D’après le journal Les Echos, cette décision a confirmé celle du doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF). Le parquet général financier ne s’est pas opposé à cette mesure.
Pour rappel, Mabintou Diaby est poursuivie pour « complicité » dans l’affaire Ellipse Project, une société qu’elle dirigeait et qui est visée par une enquête sur des opérations financières jugées suspectes par la CENTIF.
Madiambal Diagne, considéré comme le principal mis en cause dans ce dossier, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Installé en France, il a obtenu une suspension de son extradition après avoir saisi la Cour de cassation, alors que la Cour d’appel de Versailles avait autorisé son extradition partielle.
D’après le journal Les Echos, cette décision a confirmé celle du doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF). Le parquet général financier ne s’est pas opposé à cette mesure.
Pour rappel, Mabintou Diaby est poursuivie pour « complicité » dans l’affaire Ellipse Project, une société qu’elle dirigeait et qui est visée par une enquête sur des opérations financières jugées suspectes par la CENTIF.
Madiambal Diagne, considéré comme le principal mis en cause dans ce dossier, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Installé en France, il a obtenu une suspension de son extradition après avoir saisi la Cour de cassation, alors que la Cour d’appel de Versailles avait autorisé son extradition partielle.
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