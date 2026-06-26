Venezuela: au moins 589 morts et 2980 blessés, selon un nouveau bilan révisé du double séisme

Deux séismes de magnitude 7,2 puis 7,5 ont secoué le Venezuela, mercredi 24 juin 2026, causant d'importants dégâts, notamment dans la capitale du pays Caracas, où de nombreux immeubles se sont effondrés. Selon des informations rapportées par RFI, la présidente Delcy Rodriguez a décompté ce vendredi au moins 589 morts et 2 980 blessés. Mais ce bilan pourrait fortement s'aggraver au fil des recherches des secouristes.



Toujours selon le média français, les États-Unis ont annoncé avoir débloqué 150 millions de dollars d'aide, tandis que le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 85 secouristes au Venezuela.



L'Inde a annoncé vendredi avoir envoyé une quarantaine de secouristes et de personnels médicaux ainsi que du matériel au Venezuela.