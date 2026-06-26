Burkina: les étudiants désormais obligés d’obtenir une autorisation du gouvernement pour les études à l’étranger

C’est une décision qui fait beaucoup réagir les habitants du Burkina Faso. A l’issue d’un Conseil des ministres, le gouvernement a pris, jeudi 25 juin 2026, un décret obligeant tout étudiant burkinabè souhaitant étudier à l'étranger à obtenir une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur.



Cette «autorisation préalable» concerne les étudiants burkinabè qui souhaitent étudier à l’extérieur. Ceux qui veulent bénéficier d’une bourse d’une organisation internationale sont aussi concernés.



«Beaucoup d’étudiants sortent du pays et deviennent des cas sociaux à l’étranger» alors que d’autres «amorcent des études qui ne sont pas en phase avec la vision» du pays, annonce le gouvernement, qui souhaite « préparer leur retour » et leur « participation au développement socioéconomique du pays ».



Les autorités ont cependant prévenu que ceux qui contourneront la nouvelle obligation «s’exposent à ce que le diplôme obtenu à l’extérieur ne soit pas reconnu au Burkina Faso ».