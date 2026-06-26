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Mondial 2026 : le président Daniel Noboa proclame un jour férié pour célébrer qualification de l’Equateur



Mondial 2026 : le président Daniel Noboa proclame un jour férié pour célébrer qualification de l’Equateur
Dans la  soirée du 25 juin 2026, l'Équateur s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Après un début de phase de groupes très difficile, La Tri a décroché son billet après avoir battu l'Allemagne sur le score de 2-1 lors de la dernière journée du Groupe E. 

Pour célébrer cette victoire, le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a annoncé un jour férié dans le pays. Dans un message sur les réseaux sociaux, il a rendu un hommage aux «joueurs et à l'entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les mauvais moments qu'ils ont traversés, ont su se ressaisir et offrir cette immense joie à tout le pays». 

Pour l’heure, le prochain adversaire de l’Equateur n’est  pas connu. Il devra attendre la fin de la phase de poule. 
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Charles KOSSONOU

Vendredi 26 Juin 2026 - 14:33


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