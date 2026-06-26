Kolda : la première édition du « Bébé Achoura » lancée pour célébrer les nouveau-nés du nouvel an musulman

Madame Ba née Seynabou Baldé, infirmière de formation, a lancé la première édition du « Bébé Achoura» à la maternité du Centre hospitalier régional de Kolda, à l'occasion de la fête de Tamkharit. Cette initiative de solidarité vise à célébrer la naissance du premier bébé venu au monde à l'occasion du nouvel an musulman, tout en apportant un soutien concret à sa famille.



La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Madame Awa Diop, cheffe du Service départemental de la Famille, représentant le gouverneur de la région de Kolda. Pour marquer cet événement, la marraine de l'initiative a offert au nouveau-né plusieurs cadeaux ainsi qu'une importante somme d'argent destinée à accompagner les premiers besoins du bébé et de ses parents.



À travers cette action, Madame Seynabou Baldé entend soutenir les familles et mettre en lumière les naissances intervenant durant cette importante fête religieuse. Elle explique que cette initiative est née de son profond attachement à Kolda et de sa volonté d'apporter un appui aux femmes qui font face à diverses difficultés.



« Chaque 31 décembre, on célèbre le bébé de l'année. C'est dans ce même esprit que j'ai initié le Bébé Achoura. Je compte pérenniser cette activité et, dès l'année prochaine, l'étendre aux postes de santé », a-t-elle déclaré.



Cette première édition a réuni plusieurs autorités et acteurs de la communauté, notamment des imams, des syndicalistes, des sages-femmes, des agents de santé ainsi que de nombreux invités venus témoigner leur soutien à cette initiative.



Par cette action, Madame Seynabou Baldé espère inscrire le « Bébé Achoura » dans la durée afin qu'il devienne un rendez-vous annuel de solidarité et de partage, célébrant à la fois la naissance, l'espoir et les valeurs de fraternité portées par la Tamkharit.