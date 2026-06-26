Météo : l’ANACIM prévoit des pluies orageuses et des températures dépassant 41 °C pour les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un risque de pluies et d’orages dans plusieurs régions du Sénégal entre le 26 juin et le 27 juin à 12 heures.



Selon les prévisions météorologiques, des manifestations pluvio-orageuses d’intensité marquée sont attendues après le coucher du soleil dans le sud du pays, notamment dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Cap-Skirring.



Ces perturbations pourraient également s’étendre au Centre-Sud, avec des pluies possibles à Kaffrine, Nioro, Fatick et Kaolack.



À Diourbel et Matam, le ciel sera très nuageux au cours de la nuit, avec une faible probabilité de précipitations par endroits.



Dans le reste du pays, l’ANACIM prévoit un ciel passagèrement nuageux durant la journée.



Sur le plan des températures, la chaleur persistera sur l’ensemble du territoire. Les maximales dépasseront 31 °C sur le littoral, tandis que dans les régions du Nord-Est, le mercure pourrait atteindre, voire dépasser localement, les 41 °C.



Face à ces fortes chaleurs, l’ANACIM recommande aux populations de s’hydrater régulièrement et de prendre les précautions nécessaires, en particulier dans les zones les plus exposées.