Forces armées : Yankhoba Diémé poursuit sa tournée de prise de contact à la Marine et à l’Armée de l’Air

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, poursuit sa tournée de prise de contact au sein des différents grands commandements et services des armées sénégalaises.



Dans ce cadre, il s’est rendu, ce jeudi 25 juin 2026, à l’état-major de la Marine nationale, installé à la Base navale Amiral Faye Gassama, ainsi qu’à l’état-major de l’Armée de l’Air, basé à la Base aérienne Capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam.



Au cours de cette visite, le ministre a assisté à plusieurs présentations portant sur l’organisation, les missions et les principaux défis auxquels sont confrontées ces deux composantes des Forces armées.



Cette tournée s’inscrit dans la continuité des visites de terrain entamées par Yankhoba Diémé depuis sa prise de fonctions. Le mercredi 24 juin, il s’était rendu à l’Hôpital Principal de Dakar pour échanger avec le personnel. Sa première visite officielle avait été effectuée à l’état-major général des Armées, au quartier Dial Diop, marquant ainsi le début de sa série de prises de contact avec les différentes structures militaires.