​Affaire PRODAC : la vraie histoire des 29 milliards Fcfa du rapport de l'IGF

Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) continue de secouer l’opinion publique. Ce document accablant, qui a déjà conduit à l’incarcération de Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, révèle des irrégularités majeures dans la gestion de ce programme. L'ancien ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, est également pointé du doigt pour sa gestion jugée "douteuse", marquée par des manquements graves dans l’exécution du projet.



Au cœur de cette affaire se trouve un contrat de près de 30 milliards de FCFA signé en 2017 entre le PRODAC et la société israélienne Green 2000. Si aucune irrégularité manifeste n’avait été relevée lors de la signature, le rapport révèle que la mise en œuvre du contrat a été émaillée de violations flagrantes. Parmi celles-ci, des paiements effectués malgré le non-respect des obligations contractuelles par Green 2000, notamment le défaut de mobilisation de garanties financières et la réalisation partielle des travaux prévus.



Le rapport souligne également que Mame Mbaye Niang, alors ministre de l’Emploi, aurait adressé plusieurs courriers demandant le décaissement de fonds en faveur de Green 2000, malgré les alertes émises par Locafrique sur les défaillances de l’entreprise. Cette attitude, qualifiée de « permissive » par les enquêteurs, aurait permis à Green 2000 de percevoir des paiements injustifiés, aggravant les pertes financières pour l’État sénégalais.



Des répercussions judiciaires en chaîne

L’enquête, menée sous la supervision de Samba Laobé Dieng, inspecteur général des Finances, a déjà abouti à l’arrestation de plusieurs responsables impliqués dans la gestion du PRODAC. Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, figures clés de l’affaire, sont actuellement incarcérés. Par ailleurs, Khadim Bâ, ancien dirigeant de Locafrique, a été entendu sur les investissements réalisés dans le cadre du projet, jugés disproportionnés par rapport aux montants déjà décaissés.



L’ancien ministre Mame Mbaye Niang, désormais à l’étranger depuis la fin du régime de Macky Sall, fait également l’objet d’une enquête approfondie. Le Parquet du Pool Judiciaire Financier, chargé de cette affaire, envisage de poursuivre son rôle dans d'autres dossiers connexes.



Les conséquences de ces dérives sont lourdes : le rapport estime que l’exécution chaotique du projet a considérablement réduit son efficacité. Les domaines agricoles de Sefa et Keur Momar Sarr, censés être des modèles de développement communautaire, n’ont pas atteint les résultats escomptés, faute de coordination et de suivi rigoureux, informe L'Observateur.