​Affaire Wari contre ex associés: les avocats de Kabirou Mbodj interpellent Macky et menacent de saisir les juridictions internationales

Ouvrir à nouveau les débats afin de permettre à ses avocats de plaider la cause de Kabirou Mbodj dans cette affaire qui l’oppose à ses ex associés, c’est ce que souhaitent Mes Olivier Surre du barreau de Paris et Babacar Camara. À travers une missive envoyée au chef de l’Etat hier mardi, les robes noires ont révélé que leur client est victime d’un « lynchage », mieux encore, ils ont estimé que ces dossiers sont devenus des procédures manipulées. Le juge de la troisième Chambre correctionnelle statuera aujourd’hui sur le sort de Kabirou Mbodj, après les multiples rabats de son délibéré suite à la demande de ses avocats.



Selon "Les Echos", dans le contenu de la lettre adressée à Macky Sall, les robes noires ont révélé que le Directeur général de Wari est victime au Sénégal d’un lynchage le présentant comme un « délinquant » ayant détourné l’argent de ses compatriotes. Ce qui d’après Olivier Surre et Babacar Camara est impossible puisque ni lui-même, ni aucune de ses sociétés n’a contractuellement accès à l’argent des utilisateurs, lequel est exclusivement logé dans les banques.



À cet effet, Me Surre souhaiterait une réouverture du procès. « Je voudrais une réouverture des débats pour le dossier. Le président peut faire trois choses : premièrement, il peut dire, je vide mon délibéré. Et s’il fait cela, il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, il peut dire qu’il n’a pas besoin d’entendre les avocats, mais qu’il y a nullité. Parce qu’il y a un double non-lieu, ce qui nous donnera satisfaction. Et la troisième chose, il peut faire l’application de l’article 401, c’est-à-dire les avocats vont venir plaider dans deux ou trois semaines », a sollicité la robe noire.



Poursuivant, il a ajouté que la clôture des débats intervient à l'instant même où le juge vide son délibéré.



Donc, à tout moment, a-t-il précisé, on peut écrire, ou bien demander le rabat du délibéré. « Et si je fais ça, il faut que le président assure la contradictoire, c’est-à-dire qu’il demande à tout le monde, en l'occurrence aux parties civiles, au procureur de refaire le tour », a-t-il indiqué. Cependant, Me Surre a précisé que si le juge d'Appel venait à condamner Kabirou Mbodj, ils vont interjeter appel pour contester cette décision. « Je vais faire comme je l'avais fait lors du procès de Karim Wade. Je vais aller saisir les juridictions internationales, la Cour africaine, l'Onu etc.», a-t-il averti.



Kabirou Mbodj a été inculpé pour deux chefs d’accusation, à savoir le délit d’augmentation de capitale et d’abus de biens sociaux. Le Procureur de la République avait requis 6 mois de prison ferme.



Le Juge d'Appel a condamné ce mercredi Kabirou Mbodj à une peine de 6 mois ferme de prison.