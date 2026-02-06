​Affaire des 17 supporters détenus au Maroc : Tahirou Sarr annonce une médiation entreprise par Macky Sall

Le député Tahirou Sarr a tenu le 5 février 2026 une conférence de presse portant sur la « situation du pays », notamment sur l’affaire des 17 supporters sénégalais détenus au Maroc ainsi que la médiation entreprise par l’ancien Président du Sénégal, Macky Sall.



Le leader du mouvement "Les Nationalistes / Jël Linu Moom" a saisi cette occasion pour fustiger l’attitude de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans cette affaire. «C'est une fédération qui n'a pas de caractère. Parce que tu ne peux pas gagner une CAN, revenir au pays et faire une tournée de célébration en se pavanant avec le trophée, alors que plus d'une dizaine de tes supporters sont retenus par le pays organisateur. Alors que 18 Sénégalais, tous des supporters, croupissent en prison au Maroc, au lieu de reprendre l'avion pour voir comment négocier avec la CAF, qui est l'organisateur de l'événement, la fédération s'étale sur des festivités », a-t-il déclaré.



Selon lui, la fédération devrait « taper sur la table au niveau de la CAF, afin qu'elle sache qu'en tant qu'organisateur, elle a la primeur de gérer non seulement la protection des joueurs mais également des supporters sénégalais».



Le député a également pointé du doigt la diplomatie sénégalaise. D’après lui, si le Sénégal a «de bonnes relations diplomatiques avec le Maroc, le Président de la République n'a qu'à initier une demande de grâce royale auprès du Roi pour que les supporters puissent rentrer au pays ».



Par ailleurs, le député a affirmé que l'ancien président sénégalais, Macky Sall, entreprendrait une médiation pour obtenir la libération des 17 supporters sénégalais détenus au Maroc. « J'ai eu des échos, de source sûre, que Macky Sall est en train de négocier pour libérer les supporters. Je l'encourage et lui demande de faire son possible, vu que ceux qui gouvernent ne font rien, lui au moins, il essaie », a-t-il annoncé.