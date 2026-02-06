Journées sans ticket au COUD : l’Intersyndicale hausse le ton et annonce un droit de retrait de 48 heures

L'Intersyndicale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a exprimé sa vive préoccupation face à la « dégradation du climat social » au sein des campus sociaux consécutive aux « mouvements de grèves et des journées sans tickets (JST) ».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les syndicalistes estiment que ces « évènements compromettent gravement l'intégrité physique du personnel et dégradent l'outil de travail mis au service de la communauté estudiantine ».



L'Intersyndicale déplore également les « interruptions forcées de travail, les menaces, les agressions verbales et physiques ainsi que les actes de violences et de vandalismes perpétrés contre le personnel et les biens ».



D’après les syndicalistes, cette situation d'insécurité a atteint un « seuil critique » qui ne permet plus « d'assurer le service dans les conditions de dignité et de sureté ».



L'Intersyndicale exige, à la Direction du COUD et aux autorités « d'assurer la sécurité des travailleurs et des infrastructures ». Elle condamne toute « forme d'intimidation » visant à forcer les agents à abandonner leurs postes, lors des mouvements d'humeurs et réaffirme son soutien total aux travailleurs ayant subi des préjudices moraux ou physiques.



Par ailleurs, les syndicalistes rappellent que les grèves répétées n'ont aucun lien avec les prestations offertes par le COUD qui, selon eux, payent malheureusement un lourd tribut.



En outre, ils saluent les efforts considérables déployés par les autorités pour améliorer le quotidien des étudiants, notamment à travers la mise en place de tarifs sociaux pour les services.



Toutefois, l’Intersyndicale juge « inacceptable et incompréhensible » l’imposition des journées sans tickets (JST), malgré les efforts consentis par l’État. Elle alerte sur l’impact financier de ces mesures, précisant que plus de dix jours de JST pourraient coûter plus d’un milliard de francs CFA au COUD, un manque à gagner jugé insoutenable pour une structure déjà confrontée à un budget déficitaire.



Face à cette situation, et dans la perspective de préserver l'intégrité des travailleurs, l'Intersyndicale demande aux agents d'observer leur droit de retrait pour 48 heures, à compter de ce vendredi 06 février 2026, renouvelable si la situation ne s'améliore pas. Elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux, pour « protéger les travailleurs » et les invite à la solidarité et à la vigilance.



Enfin, l'Intersyndicale réaffirme son attachement au dialogue, au respect mutuel et à la préservation d'un climat paisible au sein de l'université.