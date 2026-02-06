Journées Sans Tickets : les restaurants universitaires de Saint-Louis ferment temporairement

À la suite du mot d’ordre de Journées Sans Tickets (JST) de 48 heures renouvelables décrété par la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), et sur instruction du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le directeur du Centre régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) annonce la fermeture temporaire des restaurants universitaires après le dîner de vendredi 06 février 2026.



Dans un communiqué, le Directeur précise que tous les efforts déployés par le CROUS et l'Etat pour un service continu et de qualité en matière de restauration des étudiants se « trouvent sérieusement compromis par ces actes, qualifiables de sabotage et répétitifs. »



Malgré cette situation, le CROUS réaffirme sa disponibilité à œuvrer en faveur d'un dialogue social constructif entre les différentes parties prenantes afin de permettre une reprise rapide des activités dans un climat apaisé.



Enfin, le Directeur du CROUS indique que la date de réouverture des restaurants sera communiquée ultérieurement.