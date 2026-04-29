​Akon et la polygamie : « Ma vie était plus facile avec plusieurs femmes »

Lors d'une récente interview accordée à The Shade Room, le chanteur et producteur sénégalo-américain Akon est revenu sur sa vision de la vie sentimentale, après l'annonce de son divorce avec Tomeka Thiam, en septembre 2025.



L'artiste de 53 ans, connu pour son apologie de la polygamie, a confié que la monogamie manquait de piment à ses yeux, affirmant sans détour : « Ma vie était bien plus facile quand j'étais entouré de plusieurs femmes. Mais être avec une seule femme, c'est moins excitant. »



Interrogé sur sa situation actuelle, le père de neuf enfants a préféré botter en touche avec humour, «J'invoque le cinquième amendement ; répondre serait incriminant », a-t-il déclaré, évitant ainsi de donner plus de détails.



Sur le plan professionnel, l'interprète de « Lonely » s'apprête à surprendre son public avec un virage artistique radical vers la « musique country ». Le chanteur, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, travaille simultanément sur deux projets : un album de ses plus grands succès réinventés aux « sonorités Nashville », ainsi qu'un opus composé exclusivement de titres « country » originaux.