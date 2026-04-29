Nouakchott: le Sénégal et la Mauritanie signent plusieurs accords destinés à renforcer leur partenariat environnementale

En marge du Forum marin et côtier (Fomaco) tenu à Nouakchott, le ministre sénégalais de l’Environnement, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf et son homologue mauritanienne, Messouda Baham Mohamed Laghdaf, ont signé, le 28 avril 2026, plusieurs accords destinés à renforcer la coopération environnementale entre leurs deux pays.



Ces conventions portent notamment sur la création d’une réserve de biosphère transfrontalière entre le parc du Djoudj et celui du Diawling, la mise en place d’une aire marine protégée commune, ainsi que sur un partenariat entre le Centre de suivi écologique (CSE) et l’Observatoire national de l’environnement et du littoral (ONEL).



D’après le quotidien Libération, les deux parties ont également convenu de renforcer leur collaboration dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), en particulier en matière de gestion des risques environnementaux.



Par ailleurs, plusieurs pays ouest-africains ont réaffirmé leur engagement en faveur de la Convention d’Abidjan et de l’accord BBNJ, afin de lutter contre la pollution marine et de promouvoir une gestion durable des ressources et préserver les écosystèmes marins.

