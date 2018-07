​Aliou Sall appelle l’opposition à une analyse objective de...

Le maire de Guédiawaye et non moins responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a encore remis ça. Aliou Sall, connu de ses attaques ourdis contre l’opposition, a invité Mamadou Diop de Croix et ses camarades à faire une rétrospection et une analyse objective de la situation du pays.