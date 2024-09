​Arriérés de salaires des agents du Pôle emploi : Yankoba Diémé révèle un "détournement d’objectif" de 601 millions FCFA

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé, a réagi aux arriérés de salaires des agents du Pôle emploi, lors de son intervention à l'Assemblée nationale hier lundi, à l'occasion du vote du projet de loi n°03/2024 relatif à la Commission nationale des Droits de l'Homme. Il a révélé un « détournement d’objectif » d’un montant de 601 millions de FCFA.



« Le premier trimestre de 2024, le montant de 2,5 milliards F CFA correspondant au trimestre a été bel et bien décaissé. Malheureusement à notre grande surprise, au mois de mars, un montant de 601 millions de FCFA a été décaissé et on ne sait pas jusqu’à présent, c’est destiné à quoi, ça été viré à qui, c’est payer à qui ? » , a fait savoir le ministre du Travail, précisant que c’est signalé dans la passation de services, supervisé par l’Inspection générale d'Etat (IGE).



Le ministre a également évoqué les arriérés de salaires, qui s'élèvent à environ 380 millions FCFA. « Je dis ici, que les arriérés de salaire, des agents du pôle emploi, aujourd’hui se stabilise à environ 380 millions. Je suis en train de dire et de répondre, je rappelle, je ne peux pas me permettre de leur dire les difficultés, parce qu'en tant que ministre, je suis appelé à leur apporter des solutions », a dénoncé Yankhoba Diémé.



Il a enfin assuré que le Premier ministre a donné instruction de régler la situation sans discrimination, en payant tous les jeunes recrutés, quelle que soit leur appartenance politique.



« Le Premier ministre m'a demandé de payer sans distinction de couleur, d’appartenance politique tous ces jeunes qui sont recrutés parce que ce sont des Sénégalais. Nous avons finalisé les audites avec l’appui des gouverneurs et les inspecteurs du travail. Nous avons pris l'engagement qu’avant la fin de ce mois tous les jeunes qui ont été identifiés. Oui, il y a une partie de fictif que nous n’avons pas retrouvé, et tout ce qui ont été identifiés inchallah (s’il plaît à Dieu) ils recevront intégralement leur paiement dans les semaines à venir », a promis Yankhoba Diémé.