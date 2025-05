Tchad: Youssouf Boy, l'ex-directeur de cabinet du président Mahamat Idris Déby, condamné à 5 ans de prison

Idriss Youssouf Boy a été condamné à cinq ans de prison et à une amende d’un million de francs CFA pour corruption passive ce vendredi 9 mai. L’ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien voit les charges de trafic d’influence et abus de fonction requises par le procureur disqualifiées par le juge. L’homme d’affaires About Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Idriss Youssouf Boy pour escroquerie, est condamné à la même peine, mais pour corruption active.



Idriss Youssouf Boy et son accusateur About Hachim Bouder écopent tous les deux de la même peine – cinq ans de prison et une amende d’un million de francs CFA – pour, respectivement, corruption passive et active.



L’ancien ministre et directeur de cabinet du président aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA de la part de l’homme d'affaires afin de lui garantir l’obtention de marchés étatiques.