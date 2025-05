CDL Dames 2025 : Ville de Dakar - DUC, l'éternel classique pour un sacre en or

L'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue dames 2025 promet un choc d'anthologie : ASC Ville de Dakar face au Dakar Université Club (DUC), ce dimanche 11 mai à 16h00 au stadium Marius Ndiaye. Un duel qui sent la poudre entre deux institutions majeures du basketball féminin sénégalais.



Ville de Dakar vise le quadruplé royal



Tenantes du titre et invaincues cette saison, les filles de Malick Goudiaby ont l'ambition de réaliser un exploit historique : conserver leur titre en Coupe de la Ligue et réaliser un nouveau quadruplé (championnat, Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue et Coupe du Maire), comme en 2024. Leur domination sur le basket national est totale, et elles comptent bien poursuivre leur règne sans partage.



Le DUC, l'éternel rival, veut renverser la reine



Le DUC, adversaire toujours redoutable, rêve de briser cette hégémonie. Battues par Ville de Dakar dans plusieurs finales récentes, les universitaires abordent ce rendez-vous avec un esprit de revanche. Une victoire dimanche relancerait la dynamique du club et remettrait en question l'ordre établi.



Un classique pour écrire l'histoire



Cette finale s'annonce explosive, entre une équipe en quête de gloire totale et un rival décidé à reprendre sa place au sommet. Le stadium Marius Ndiaye vibrera au rythme de ce classique du basket sénégalais, où la passion, la rivalité et le talent seront au rendez-vous.