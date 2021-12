​Autosuffisance en riz: « l’objectif n’est pas atteint mais on a fait des pas de géants », indique Waly Diouf

Le Sénégal n’a pas encore atteint l’objectif d’autosuffisance en riz. Mais il avance à grand pas. Selon le coordinateur du Programme Nationale d’Autosuffisance en Riz, des efforts ont été faits.



« Allez vers le premier plan de développement du Sénégal qui datte des années début 60, on parle déjà de politique d’autosuffisance en riz. Parce qu’on estimait à l’époque que le Sénégal importait beaucoup de riz. On importait encore 200 mille tonnes. Mais les autorités politiques de l’époque avaient estimé que le Sénégal devait travailler pour aller vers l’autosuffisance en riz. Donc, de 60 à maintenant, le Sénégal se bat pour arriver à l’autosuffisance en riz », a indiqué Waly Diouf.



Selon le coordinateur du Programme national d’autosuffisance en riz, des pas-de-géant ont été faits dans le cas d’autosuffisance en riz. « En 2014, il y a eu une nouvelle relance et on s’est fixé comme objectif d’arriver à l’autosuffisance en 2017, oui, on n’y est pas arrivé. Mais on a effectué qu’en même des pas-de-géant que dans le passé on a jamais effectué. Aujourd’hui vous allez dans n’importe quelle épicerie vous allez dans les grandes surfaces, dans les stations, vous trouverez du riz sénégalais partout au Sénégal 12 mois/12. C’est une première. Aujourd’hui, vous avez du riz sénégalais 12 mois sur 12 partout au Sénégal, même si ce pas de l’autosuffisance, on y est proche », a-t-il précisé au micro de la RFM.