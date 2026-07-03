​Baccalauréat 2026: 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar

Au Sénégal, dès le premier jour des épreuves du Baccalauréat 2026, les cas de fraude se sont multipliés dans les centres d’examen de Dakar. Au total, 13 candidats ont été interpellés pour tricherie, selon les informations de Libération.



Le 1er juillet 2026, vers 11h, le commissariat de Golf-Sud a été alerté pour un cas de fraude au centre Ndiarka Diagne, à Fith-Mith. Deux élèves de Terminale, M.B. Diop et I. Dieng, ont été surpris en possession de téléphones portables de marque « iPhone 11 Pro » et « iPhone XR » pendant l’épreuve de Français, de 7h45 à 11h. M.B. Diop a été pris en flagrant délit de consultation de son téléphone et placé en garde à vue. Il conteste les faits. I. Dieng, lui, a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des enquêteurs.



Dans la même journée, deux autres candidats ont été interpellés vers 17h pour des faits similaires lors de l’épreuve d’Histoire-Géographie, de 15h à 18h. Il s’agit de I. Barry, arrêté au centre Seydina Issa Rohou Lahi ex-LPA, et de A.N. Ba, au CEM Ogo Diop. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour retrouver I. Dieng, toujours en fuite.



Par ailleurs, le commissariat de Rufisque-Est a également mis la main sur 10 autres candidats pour usage de téléphones portables en salle d’examen. Conformément au règlement, tous les intéressés ont été exclus des centres après confiscation de leurs appareils et l’établissement de procès-verbaux. Malgré ces incidents, les autorités assurent que le bon déroulement des épreuves n’a pas été perturbé.