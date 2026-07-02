RTS : la diffusion de Belgique-Sénégal interrompue sur YouTube, la chaîne présente ses excuses

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a présenté ses excuses aux internautes après l'interruption de la diffusion en direct, sur sa chaîne YouTube, du match Belgique-Sénégal comptant pour la Coupe du monde 2026.



Dans un communiqué, le groupe audiovisuel public explique que cette interruption est due à un problème technique lié à la réglementation de la FIFA en matière de droits de diffusion numérique.



La RTS précise que seul le direct sur YouTube a été affecté par cet incident. Elle rassure son public indiquant que les rencontres de la Coupe du monde continueront d'être retransmises sur RTS1 et RTS2, conformément aux droits de diffusion dont elle dispose et à sa mission de service public, jusqu'à la finale de la compétition.