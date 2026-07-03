Coupe du monde 2026 : le Portugal élimine la Croatie et défiera l’Espagne en huitièmes

Le Portugal a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s'imposant face à la Croatie (2-1), dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Portugais ont fait la différence grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et de Gonzalo Ramos.
La Croatie a bien cru arracher l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre, mais le but a finalement été annulé après intervention de la VAR pour une position de hors-jeu.
Cette élimination marque sans doute la fin de l'aventure de Luka Modrić en Coupe du monde. À 40 ans, le milieu de terrain croate a sans doute disputé son dernier match dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.
En huitièmes de finale, le Portugal retrouvera l'Espagne dans un choc ibérique programmé le lundi 6 juillet à 19h00 GMT.
La Croatie a bien cru arracher l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre, mais le but a finalement été annulé après intervention de la VAR pour une position de hors-jeu.
Cette élimination marque sans doute la fin de l'aventure de Luka Modrić en Coupe du monde. À 40 ans, le milieu de terrain croate a sans doute disputé son dernier match dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.
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