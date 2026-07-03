« Détention de chanvre indien »: le lutteur Papa Boy Djiné placé sous mandat de dépôt

Le monde de la lutte est à nouveau éclaboussé par une affaire de mœurs. Arrêté lundi dernier par la brigade de recherches (BR) de Keur Massar, le lutteur Papa Boy Djiné, plus connu sous le nom de "Madji Madji 2", a été présenté ce jeudi devant le procureur. Ce dernier l'a placé sous mandat de dépôt pour « détention de chanvre indien », ouvrant la voie à son procès en flagrant délit fixé à lundi prochain.



L'interpellation du sportif fait suite à un renseignement parvenu aux forces de l'ordre, faisant état d'une livraison d'une importante quantité de drogue à son domicile. Cependant, les investigations sur place n'ont pas pleinement confirmé ces soupçons de trafic. La perquisition menée par les gendarmes dans l'une des chambres de sa concession n'a permis de mettre la main que sur des résidus de chanvre indien.



Face aux enquêteurs dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, le lutteur a adopté une ligne de défense axée sur l'usage personnel. Papa Boy Djiné a en effet avoué être un simple consommateur. Pressé par les hommes en bleu de livrer l'identité de son fournisseur, le prévenu a catégoriquement refusé de coopérer sur ce point, se contentant de déclarer aux enquêteurs qu'il s'agissait de son ami. Il devra s'expliquer dès le début de la semaine prochaine devant le juge de la coupe des flagrants délits.