justice : un chauffeur écroué à Rufisque pour "mise en danger de la vie d'autrui et transmission du VIH"

Un chauffeur, identifié sous les initiales D. Diouf, a été placé sous mandat de dépôt le 17 juin 2026 par le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Rufisque. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d'autrui ». Cinq autres personnes, dont son partenaire présumé Y. Diakhaté, ont également été arrêtées dans le cadre de cette affaire.



Selon les éléments de l'enquête, le principal mis en cause a reconnu devant les enquêteurs entretenir des relations de ce type depuis 2018 avec plusieurs personnes. Des examens médicaux requis durant la procédure ont révélé sa séropositivité au VIH. L'inculpé a par ailleurs admis avoir transmis le virus à son épouse, précisant devant les forces de l'ordre que cette dernière faisait actuellement l'objet d'un traitement et d'un suivi médical régulier.



Les investigations menées par les services compétents se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des ramifications et des personnes impliquées dans ce dossier dans le secteur de Rufisque.