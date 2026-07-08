​Baccalauréat 2026 : 26,45 % d'admis au premier tour, un taux en hausse de 5 points par rapport à 2025

Les résultats provisoires du premier tour du baccalauréat 2026 font apparaître une amélioration du taux de réussite par rapport à l'année précédente. Sur les 177 443 candidats inscrits, 45 614 ont été admis d'office, soit un taux de réussite de 26,45 %, contre 21,12 % au premier tour en 2025.



Parmi les admis, 12 130 candidats ont décroché une mention. Selon la Rfm, 168 ont obtenu la mention Très bien, 1 241 la mention Bien et 10 721 la mention Assez bien.



Cette session 2026 comptait 27 530 candidats dans les séries scientifiques et techniques (S et T), contre 149 913 dans les séries littéraires.



À Dakar, où 15 150 candidats étaient inscrits, un peu plus de 40 % des candidats ont été admis dès le premier tour.



Les statistiques provisoires montrent également que les filles ont enregistré de meilleurs résultats que les garçons. Elles représentent 3 474 admises sur un total de 5 892 candidats admis dans les données communiquées.



Par ailleurs, 55 135 candidats vont passer les épreuves du second tour qui débutent, ce jeudi 10 juillet 2026, sur l'ensemble du territoire national.



Cependant, 4 988 candidats inscrits n'ont pas pu composer lors des épreuves de cette session du baccalauréat 2026.