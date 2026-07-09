Dakar : une rencontre sur les disparitions forcées en Guinée annulée pour des raisons diplomatiques

Une rencontre internationale consacrée à la situation des droits humains en Guinée n’a finalement pas pu se tenir, ce jeudi 9 juillet 2026, à Dakar. Organisée par des opposants guinéens en exil, elle devait porter sur les disparitions forcées signalées en Guinée et marquer le deuxième anniversaire de la disparition des activistes Oumar Sylla, dit Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, rapporte RFI.



Selon les organisateurs, les autorités sénégalaises ont demandé l’annulation de l’événement en invoquant des considérations diplomatiques entre Dakar et Conakry.



Une source policière citée par RFI a confirmé cette décision, précisant que le ministère sénégalais des Affaires étrangères aurait saisi le ministère de l’Intérieur afin d’éviter toute tension diplomatique avec les autorités guinéennes.



Parallèlement, une nouvelle plainte a été déposée ce jeudi en France contre le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. Selon Ibrahima Diallo, chargé des opérations du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), les familles de Foniké Menguè et de Mamadou Billo Bah se sont constituées parties civiles dans cette procédure, désormais confiée au doyen des juges d’instruction.



Pour rappel, dans la nuit du 9 juillet 2024, des hommes cagoulés et lourdement armés avaient enlevé Foniké Menguè à son domicile de Conakry, en même temps que Mamadou Billo Bah et Mohamed Cissé. Ce dernier avait été libéré le lendemain et avait affirmé que les trois militants avaient été conduits sur l’île de Kassa, où ils auraient été interrogés et torturés avant d’être séparés. Depuis, aucune information officielle n’a permis d’établir le sort de Foniké Menguè et de Mamadou Billo Bah.