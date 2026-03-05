​Bakel : un accident de la circulation fait un mort et plusieurs blessés dont six Ivoriens

Un accident de la circulation est survenu, ce jeudi 05 mars 2026, vers 6 heures du matin, à hauteur du village de Bondji, dans le département de Bakel (est). Le bilan provisoire fait état d'un mort et 11 blessés dont un grave. Six (06) des victimes sont de nationalité étrangère, dont la personne décédée, originaire de la Côte d’Ivoire.



Dans des propos rapportés par l’Agence de Presse Sénégalaise, le lieutenant Saliou Diaw, commandant de la 63e compagnie d’incendie et de secours de Bakel, précise que les passagers se rendaient au marché hebdomadaire de Bondji, avant que le minicar où ils étaient ne perdre le contrôle.