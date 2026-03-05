Transition énergétique : les députés sénégalais se forment pour un contrôle démocratique du JETP

Les membres de la commission de l’énergie et des ressources minérales de l’Assemblée nationale ont suivi, ce jeudi 5 mars 2026 à Dakar, une session de formation intensive sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Organisé avec l’appui du Centre de recherche et d’action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC), cet atelier vise à outiller les parlementaires pour qu'ils puissent assurer un encadrement juridique et un contrôle rigoureux de cet accord international majeur.



Pour Fatoumata Diallo, directrice exécutive du CRADESC, l'implication des députés est une condition sine qua non pour que la transition soit « politiquement assumée, juridiquement encadrée et démocratiquement contrôlée ». En tant que garants de la transparence, les élus doivent veiller à ce que les engagements publics protègent les populations face aux répercussions des nouvelles politiques énergétiques. Cette phase du projet RICAN (Renforcement des capacités des acteurs non étatiques) met l'accent sur le "lobbying positif" et le plaidoyer basé sur des données probantes.



Le Sénégal, tout en devenant un producteur de pétrole et de gaz, aspire à se hisser parmi les leaders mondiaux de l'écologie. Le JETP, signé en 2023, constitue le levier stratégique pour atteindre l'objectif de 40 % d'énergies renouvelables dans le mix électrique national d'ici à 2030. Le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale, Samba Dang, a d'ailleurs affiché une ambition forte : faire du Sénégal un modèle de transition à l'image de l'Allemagne, en alliant exploitation des ressources minérales et durabilité environnementale.