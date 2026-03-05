ONU : Anta Babacar Ngom prône l'union sacrée derrière Macky Sall

L’honorable Anta Babacar Ngom Diack, députée à l’Assemblée nationale, a publié ce jeudi 5 mars 2026 une déclaration solennelle pour apporter son soutien total à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Dans un message empreint de patriotisme, elle appelle les Sénégalais à transcender les clivages politiques pour saisir ce qu'elle qualifie de « rendez-vous avec l'histoire ». Pour la parlementaire, cette candidature représente une opportunité unique de porter haut les valeurs de paix et de dialogue qui définissent l'identité nationale du Sénégal.



Dans sa déclaration faite à Dakar, Anta Babacar Ngom souligne que la grandeur du peuple sénégalais se mesure à sa capacité à se réunir autour de l'essentiel : « l’honneur du drapeau et la dignité de la Nation ». Elle exhorte ses compatriotes, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, à voir en cette ambition internationale une continuité de la vocation universelle du Sénégal. Selon elle, soutenir un fils du pays à une telle fonction n'est plus une question d'opinion, mais un impératif pour renforcer la place du Sénégal dans le concert des peuples.



La députée formule des vœux de réussite pour son compatriote dans cette « entreprise exigeante », souhaitant que le Sénégal demeure une « lumière de sagesse et d'équilibre pour l'Afrique et pour le monde ». Ce soutien de poids intervient alors que la mobilisation internationale s'intensifie autour de l'ancien chef d'État, désormais candidat officiel de l'Union africaine pour succéder à António Guterres. Anta Babacar Ngom conclut son message par une prière pour la protection du Sénégal et le succès de cette mission diplomatique historique.