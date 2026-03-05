Frappes au Moyen-Orient : «Le monde doit dénoncer les violations répétées du droit international» (Maruis Sagna)

Le député du parti Pastef (pouvoir), Guy Marius Sagna, a appelé ce jeudi «le monde» à «dénoncer les violations répétées du droit international» par Israël et les Etats-Unis, qui ont lancé «des attaques préventives» en Iran depuis le 28 février 2026, occasionnant la mort de centaines de personnes et du guide suprême de la révolution, Ali Khamenei.



«Je suis allé à l'ambassade d'Iran au Sénégal pour présenter mes condoléances au peuple frère d'Iran après les lâches assassinats par les États-Unis et Israël du grand leader l'Ayatollah Ali Khamenei, d'autres dirigeants et de centaines de citoyens iraniens (…) Le monde doit dénoncer les violations répétées du droit international par les États-Unis et Israël», a écrit Guy Marius Sagna, sur les réseaux sociaux.



Tout en rappelant que l'Iran «est un esprit millénaire de résilience et de résistance pour la souveraineté que des assassinats ciblés impérialistes et des bombardements ne peuvent tuer», le parlementaire a aussi rappelé que «les peuples n'accepteront pas que le monde soit transformé et maintenu en un grand Far West où conquêtes et colonisations justifient toutes les horreurs».



Ces propos de Guy Marius Sagna, connu pour sa virulence à l’égard de «l’impérialisme occidental», s’inscrivent dans le même ordre d’idées que la position du gouvernement sénégalais, qui a dénoncé «une violation» du droit international par le couple Israélo-américain.