Sénégal : le gouvernement annonce «une subvention de 50 FCFA» pour l’achat du kg de riz produit localement

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Dr Sérigne Guèye Diop, annonce ce jeudi 05 mars qu’une «subvention de 50 FCFA par kilogramme sera accordée pour l’achat de riz produit localement», dans un communiqué particulièrement adressé aux importateurs de riz.



Selon Dr Sérigne Diop, cette initiative vise à «faciliter l’intégration du riz sénégalais dans les circuits commerciaux» et entre dans «le cadre de la stratégie nationale destinée à renforcée la souveraineté alimentaire et à promouvoir la production locale».



Cette décision intervient alors que dans une circulaire adressée aux membres du gouvernement, le 27 février, le Premier ministre Ousmane Sonko avait demandé aux ministres de «privilégier l’approvisionnement des structures publiques en riz d’origine sénégalaise», afin de soutenir les producteurs locaux, confrontés à des difficultés d’écoulement malgré une production record cette année.