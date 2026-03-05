Kolda : sept tonnes de produits prohibés incinérés, la perte estimée à six millions FCFA

La brigade d'hygiène de Kolda (sud) a procédé à l'incinération de plus de sept (07) tonnes de produits impropres à la consommation évalués à plus de six (06) millions de FCFA.



Le préfet du département a déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média que «c’est une activité qu’ils organisent à des périodes régulières pour épargner aux populations la consommation de produits corrompus, de produits impropres qui peuvent occasionner des risques de santé publique, des risques sanitaires». Parmi ces produits incinérés, figurent des produits laitiers, de la boisson sucrée, du riz ainsi que des produits pharmaceutiques constitués de 89 boîtes.



Le préfet a, par ailleurs, recommandé «aux boutiquiers, autres vendeurs et commerçants de veiller aux produits stockés dans leurs magasins ». En ce qui concerne les populations, elles ont été invitées à «dénoncer les acteurs économiques qui introduiraient dans le marché des produits avariés».