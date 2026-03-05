À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2026, l’enseigne KFC célèbre ses 55 ans de présence en Afrique en honorant 55 pionnières issues de 22 pays. Parmi ces visages de la transformation continentale, deux Sénégalaises se distinguent par leur capacité à briser les plafonds de verre. Il s’agit de Aminata Touré et de Binta Coudy Dé. Organisée sous le thème mondial « Donner pour recevoir », cette initiative met en lumière des femmes qui impactent la marche du continent. Comme l'affirme un responsable de KFC, « Nous avons délibérément choisi des femmes dont l'influence ne remplit peut-être pas les stades, mais dont l'impact change la vie de plusieurs générations. »



Aminata Touré : « L'architecte de l'égalité juridique »



Surnommée affectueusement « Mimi Touré », cette figure emblématique de la scène politique sénégalaise incarne un leadership de rupture. Deuxième femme à avoir occupé la fonction de Première ministre au Sénégal (2013-2014), son héritage est avant tout inscrit dans le marbre de la loi. KFC considère Aminata Touré comme l’instigatrice de la loi historique de 2013 sur la nationalité. « Avant cette réforme, les femmes sénégalaises ne pouvaient transmettre leur citoyenneté à leurs enfants ou à leurs conjoints étrangers ». Fervente défenseure de la loi sur la parité, « Aminata Touré a activement contribué à ce que la représentation féminine au Parlement sénégalais franchisse la barre des 44 % ». Forte de vingt ans d'expérience au sein des Nations Unies, elle a su « intégrer la santé reproductive et la microfinance dans le budget national », prouvant que l'économie peut et doit être au service des droits humains.



Binta Coudy Dé : « La vigie technologique du Sénégal »



Si Aminata Touré transforme les lois, Binta Coudy Dé transforme les compétences. Cette ingénieure informatique visionnaire a compris très tôt que l'avenir de l'Afrique se jouerait sur le terrain du numérique et de l'inclusion. En 2012, elle cofonde « Jjiguene Tech Hub », le tout premier incubateur technologique d'Afrique de l'Ouest exclusivement conçu et géré par des femmes. Sa mission consiste à « démocratiser l'apprentissage du code informatique, le faisant passer des campus universitaires prestigieux aux rues ». Elle initie des filles dès l'âge de dix ans au langage Python et au développement web. Son modèle repose sur un engagement bénévole, garantissant que « le coût ne soit jamais un obstacle » à l'émancipation. En alliant expertise technique et prise de parole en public, KFC estime que Binta Coudy Dé forme une nouvelle génération de leaders prêtes à conquérir l'économie numérique.



Selon les responsables de cette initiative, « Ces 55 femmes ne sont pas prêtes à attendre plus d’un siècle. Elles donnent maintenant pour que leurs communautés puissent en bénéficier dès maintenant. » Grâce à des figures comme Aminata Touré et Binta Coudy Dé, le Sénégal réaffirme sa position de moteur du leadership féminin en Afrique.