​Bambilor : 100 000 logements attendus pour prévenir la création de nouveaux bidonvilles

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Ismaila Madior Fall et le ministre auprès en charge des Sénégalais de l’extérieur Mme Annette Ndiaye Seck procéderont à l’inauguration de la ‘’Cité de la Diaspora’’, ce vendredi 02 février 2024 à Bambilor. Un projet conçu pour prévenir la création de nouveaux bidonvilles, mais aussi avec l'objectif clair d'encourager la production massive de logements accessibles, d'accélérer et de diversifier l'offre de logements pour les ménages à revenus faibles et/ou irréguliers, de faciliter l'accès au financement bancaire adapté, de développer l'écosystème de la construction.



Les 100 000 logements prévus dans ce projet ont été mis en place par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires pour faciliter l’accès aux logements pour les Sénégalais de l’extérieur et pour se rapprocher davantage de sa diaspora pour mieux prendre en compte leurs besoins et préoccupations en termes gouvernance.



Dans un contexte de création d’opportunités de logement pour les membres de la diaspora sénégalais qui souhaitent contribuer au développement économique et social du Sénégal.



Ce dit projet regroupe deux entités à savoir la Société d’aménagement et de gestion (SAGE) et la Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE). Il vise à, à réduire le déficit en logements et à prévenir la création de nouveaux bidonvilles. La Cité de la Diaspora est une réalisation remarquable d’un chapitre du plan Sénégal Emergent en offrant un environnement moderne et inclusif pour les membres de la diaspora qui choisissent de revenir et d'investir.